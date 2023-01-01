  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

طواقم الإنقاذ الإسرائيلية تصل إلى مناطق الزلزال بتركيا

الثلاثاء 07 فبراير 2023 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
طواقم الإنقاذ الإسرائيلية تصل إلى مناطق الزلزال بتركيا



القدس المحتلة / سما /

هبطت طائرة تقل طواقم الإنقاذ الإسرائيلية خلال ساعات الفجر في مطار أضنة التركي للمشاركة في عمليات الإنقاذ جراء الزلازل التي ضربت الزلزال مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا.

وذكرت صحيفة "معاريف" أنه بعد الاستعدادات الأولية لوصول الطواقم فإنها سوف تشق طريقها إلى مناطق الكوارث.

وأوضحت أن وزارة الخارجية الإسرائيلية نسقت مع السلطات التركية للسماح باستقبال فرق الإنقاذ، كما تستعد لاستقبال المستشفى الميداني المتوقع وصوله في وقت لاحق.

وقال الضابط داس عيران في قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية المشاركة في فرق الإنقاذ: "نحن نستعد لأن نتجه نحو الجبال ومراكز الزلزال، وفي هذه المرحلة نهدف للوصول إليها ونجمع المعلومات ومحاولة التركيز على تلك المباني والأماكن التي نقدر أنها من المحتمل أن يكون بداخلها محاصرين أحياء وسنبذل قصارى جهدنا لإنقاذ الأرواح".

وأوضح أن الفرق المشاركة تضم حوالي 150 شخصًا، بينهم جنود احتياط، وقوات نظامية من مجموعة متنوعة من التخصصات ذات علاقة بمهمة الإنقاذ، المنقذين، وحدات الكلابة، الأطباء،الاستخبارات، والهندسة، بالإضافة إلى طواقم لوجستية وتكنولوجيا معلومات واتصالات.

وأضاف عيران: "جلبنا معدات الإنقاذ والمساعدات التكنولوجية، التي نستخدمها لتحديد مكان المحاصرين. ومن المخطط أن نكون هنا بين أسبوع وعشرة أيام".

الأكثر قراءة اليوم

تعطيل الدراسة غداً الثلاثاء في الضفة وغزة

توقع صادم من الصحة العالمية حول عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

محدث.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال فى تركيا وسوريا إلى أكثر من 2670 قتيل (صور وفيديوهات)

مقتل ضابطة إسرائيلية بحادث سير وسط فلسطين المحتلة

هل حقا طلبت سوريا المساعدة من "إسرائيل" في أعقاب الزلزال؟

ارتفاع في سعر صرف الدولار

عالم توقع حدوث الزلزال في تركيا وسوريا قبل وقوعه بـ3 أيام

الأخبار الرئيسية

يديعوت : عملية مطعم مفترق ألموغ كادت أن توقع مجزرة

untitled-1675756926-jpg-1675756926.wm

وفاة عائلة ثانية من غزة جراء الزلزال في تركيا يرفع عدد الضحايا الى 9

"هآرتس": ظهور خلية "حماس" في أريحا فاجأ "إسرائيل" و ايضا السلطة

الاحتلال الاسرائيلي يعدم فتى في نابلس فجر اليوم

329364697_729094002154294_8257705629486485646_n

وفاة عائلة من غزة في زلزال تركيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم