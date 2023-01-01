طواقم الإنقاذ الإسرائيلية تصل إلى مناطق الزلزال بتركيا

القدس المحتلة / سما /

هبطت طائرة تقل طواقم الإنقاذ الإسرائيلية خلال ساعات الفجر في مطار أضنة التركي للمشاركة في عمليات الإنقاذ جراء الزلازل التي ضربت الزلزال مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا.

وذكرت صحيفة "معاريف" أنه بعد الاستعدادات الأولية لوصول الطواقم فإنها سوف تشق طريقها إلى مناطق الكوارث.

وأوضحت أن وزارة الخارجية الإسرائيلية نسقت مع السلطات التركية للسماح باستقبال فرق الإنقاذ، كما تستعد لاستقبال المستشفى الميداني المتوقع وصوله في وقت لاحق.

وقال الضابط داس عيران في قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية المشاركة في فرق الإنقاذ: "نحن نستعد لأن نتجه نحو الجبال ومراكز الزلزال، وفي هذه المرحلة نهدف للوصول إليها ونجمع المعلومات ومحاولة التركيز على تلك المباني والأماكن التي نقدر أنها من المحتمل أن يكون بداخلها محاصرين أحياء وسنبذل قصارى جهدنا لإنقاذ الأرواح".

وأوضح أن الفرق المشاركة تضم حوالي 150 شخصًا، بينهم جنود احتياط، وقوات نظامية من مجموعة متنوعة من التخصصات ذات علاقة بمهمة الإنقاذ، المنقذين، وحدات الكلابة، الأطباء،الاستخبارات، والهندسة، بالإضافة إلى طواقم لوجستية وتكنولوجيا معلومات واتصالات.

وأضاف عيران: "جلبنا معدات الإنقاذ والمساعدات التكنولوجية، التي نستخدمها لتحديد مكان المحاصرين. ومن المخطط أن نكون هنا بين أسبوع وعشرة أيام".