  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

يديعوت : عملية مطعم مفترق ألموغ كادت أن توقع مجزرة

الثلاثاء 07 فبراير 2023 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت : عملية مطعم مفترق ألموغ كادت أن توقع مجزرة



القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن خلية حماس التي حاولت تنفيذ عملية في مطعم إسرائيلي عند مفرق ألموج قرب أريحا، كانت تضم 4 فلسطينيين وليس 2.

وأوضح مراسل الصحيفة "يوسي يهوشع" أن المسلحين الأربعة وصلوا في مركبتين، وبمعجزة فقط بسبب خطأ في السلاح المستخدم في العملية لم تقع مجزرة في المطعم.

وفي السياق أكدت صحيفة معاريف العبرية أن ظهور خلية مسحلة تتبع لحماس في أريحا شكل مفاجأة للجيش الإسرائيلي وأيضا لأجهزة السلطة الفلسطينية، باعتبار المنطقة مدينة سياحية ومن النادر أن تشهد ظهور بنية تحتية مسلحة مثل جنين ونابلس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني قوله: "إن ما حدث في أريحا يشير إلى محاولات تبذلها حماس لتشكيل خلايا مسلحة في كل مكان وهذا الأمر يجب علينا التقيظ له.

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية في مخيم عقبة جبر بأريحا أمس الإثنين 6 فبراير، ودارت اشتباكات مسلحة عنيفة أدت إلى استشهاد 5 فلسطينيين، أكد أنهم عناصر خلية تتبع لحماس في المخيم.

الأكثر قراءة اليوم

تعطيل الدراسة غداً الثلاثاء في الضفة وغزة

توقع صادم من الصحة العالمية حول عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

محدث.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال فى تركيا وسوريا إلى أكثر من 2670 قتيل (صور وفيديوهات)

مقتل ضابطة إسرائيلية بحادث سير وسط فلسطين المحتلة

هل حقا طلبت سوريا المساعدة من "إسرائيل" في أعقاب الزلزال؟

ارتفاع في سعر صرف الدولار

عالم توقع حدوث الزلزال في تركيا وسوريا قبل وقوعه بـ3 أيام

الأخبار الرئيسية

untitled-1675756926-jpg-1675756926.wm

وفاة عائلة ثانية من غزة جراء الزلزال في تركيا يرفع عدد الضحايا الى 9

"هآرتس": ظهور خلية "حماس" في أريحا فاجأ "إسرائيل" و ايضا السلطة

الاحتلال الاسرائيلي يعدم فتى في نابلس فجر اليوم

329364697_729094002154294_8257705629486485646_n

وفاة عائلة من غزة في زلزال تركيا

20230206063105

تحذيرات أمنية إسرائيلية من هدم مبنى حي وادي قدوم في القدس المحتلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم