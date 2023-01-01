يديعوت : عملية مطعم مفترق ألموغ كادت أن توقع مجزرة

القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن خلية حماس التي حاولت تنفيذ عملية في مطعم إسرائيلي عند مفرق ألموج قرب أريحا، كانت تضم 4 فلسطينيين وليس 2.

وأوضح مراسل الصحيفة "يوسي يهوشع" أن المسلحين الأربعة وصلوا في مركبتين، وبمعجزة فقط بسبب خطأ في السلاح المستخدم في العملية لم تقع مجزرة في المطعم.

وفي السياق أكدت صحيفة معاريف العبرية أن ظهور خلية مسحلة تتبع لحماس في أريحا شكل مفاجأة للجيش الإسرائيلي وأيضا لأجهزة السلطة الفلسطينية، باعتبار المنطقة مدينة سياحية ومن النادر أن تشهد ظهور بنية تحتية مسلحة مثل جنين ونابلس.

ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني قوله: "إن ما حدث في أريحا يشير إلى محاولات تبذلها حماس لتشكيل خلايا مسلحة في كل مكان وهذا الأمر يجب علينا التقيظ له.

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ عملية عسكرية في مخيم عقبة جبر بأريحا أمس الإثنين 6 فبراير، ودارت اشتباكات مسلحة عنيفة أدت إلى استشهاد 5 فلسطينيين، أكد أنهم عناصر خلية تتبع لحماس في المخيم.