الصحة بغزة تقرر بدء العمل في مركز النصيرات للرعاية العاجلة

غزة / سما /

قررت وزارة الصحة في قطاع غزة، بدء العمل في مركز خدمات النصيرات للرعاية العاجلة، وإتاحته للمواطنين في مختلف محافظات القطاع منذ اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة أن مركز النصيرات جاء ضمن الجهود المتواصلة لتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ونوهت إلى أن المركز سيكون مخصصاً لاستقبال الحالات المتوسطة والطفيفة الراجلة التي تحتاج إلى رعاية عاجلة من البالغين والأطفال فوق سن الخمس سنوات، في حين أن الحالات الخطيرة والمحمولة والأطفال دون سن الخمس سنوات تتوجه مباشرة إلى قسم الطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى.

وفي تفاصيل تقديم الخدمة، أشارت الوزارة؛ إلى أن المركز سيعمل على تقديم خدماته في المرحلة الأولى لتشغيله خلال الفترتين الصباحية والمسائية والتي تمتد من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً طوال أيام الأسبوع، فيما سيتم استقبال الحالات في الفترة الليلية التي تمتد من الساعة العاشرة مساءا وحتى الثامنة صباحا في مستشفى العودة بالنصيرات وذلك بنفس الالية والاجراءات المتبعة في مركز النصيرات للرعاية العاجلة وعلى نظام التأمين الصحي.