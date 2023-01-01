  1. الرئيسية
  2. الصحة

فيروس النوروفيروس عند الأطفال.. الأعراض وطريقة المواجهة

الثلاثاء 07 فبراير 2023 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيروس النوروفيروس عند الأطفال.. الأعراض وطريقة المواجهة



وكالات / سما /

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال ‫والمراهقين، إن النوروفيروس هو فيروس شديد العدوى ينتشر خلال فصل الشتاء ‫في أماكن التجمعات كالمدارس ورياض الأطفال، ويهاجم الأطفال بصفة خاصة.

‫وأوضحت الرابطة، أن النوروفيروس يهاجم الجهاز الهضمي للطفل، ومن ‫أعراض الإصابة به: الغثيان والقيء الغزير، والإسهال المائي الشديد، ‫وآلام وتقلصات البطن، بالإضافة إلى الحمى والصداع، وآلام الأطراف، والهزال ‫والإعياء والضعف العام.

وأشارت الرابطة إلى أن القيء والإسهال يتسببان في فقدان الجسم للسوائل ‫خلال فترة زمنية قصيرة، ومعها الأملاح الحيوية (الكهارل)، مما يرفع خطر ‫إصابة الطفل بالجفاف، الذي قد يشكل خطرا على حياته.

‫ويمكن الاستدلال على إصابة الطفل بالجفاف، من خلال ملاحظة بعض الأعراض، ‫مثل: العطش الشديد، وجفاف الأغشية المخاطية، وعدم التبول أو ‫قلة التبول، واللون الأصفر الداكن للبول، وفقدان الوزن السريع. وتستلزم ‫هذه الأعراض استشارة الطبيب على وجه السرعة.

‫وللحيلولة دون تعرض الطفل للجفاف، ينبغي تعويض الجسم بشرب ‫السوائل على نحو كاف، مع تناول الأطعمة الخفيفة على المعدة.

#النوروفيروس #الأطفال #امراض #الصحة #اعراض #فيروس #الشتاء #العدوى #المراهقين #الجسم #الاعياء

الأكثر قراءة اليوم

تعطيل الدراسة غداً الثلاثاء في الضفة وغزة

توقع صادم من الصحة العالمية حول عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

محدث.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال فى تركيا وسوريا إلى أكثر من 2670 قتيل (صور وفيديوهات)

مقتل ضابطة إسرائيلية بحادث سير وسط فلسطين المحتلة

هل حقا طلبت سوريا المساعدة من "إسرائيل" في أعقاب الزلزال؟

عالم توقع حدوث الزلزال في تركيا وسوريا قبل وقوعه بـ3 أيام

ارتفاع في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

untitled-1675756926-jpg-1675756926.wm

وفاة عائلة ثانية من غزة جراء الزلزال في تركيا يرفع عدد الضحايا الى 9

"هآرتس": ظهور خلية "حماس" في أريحا فاجأ "إسرائيل" و ايضا السلطة

الاحتلال الاسرائيلي يعدم فتى في نابلس فجر اليوم

329364697_729094002154294_8257705629486485646_n

وفاة عائلة من غزة في زلزال تركيا

20230206063105

تحذيرات أمنية إسرائيلية من هدم مبنى حي وادي قدوم في القدس المحتلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم