آبل تطرح هواتف سلسلة Ultra الفلاج شيب.. "من غير منفذ للشحن"

وكالات / سما /

دائما ما تطرح شركة آبل Apple الأمريكية كل عام، العديد من الهواتف المحمول بأحدث الإمكانيات الحديث في عالم الهواتف، وحيث أعلنت شركة آبل تطرح هواتف سلسلة Ultra الفلاج شيب وأنه يختلف عن باقي الهواتف حيث أنه لا يوجد به إي منفذ للشحن.

آبل تطرح هواتف سلسلة Ultra الفلاج شيب

شركة آبل Apple الأمريكية، أعلنت عن طرح 4 موديلات من هواتف آيفون الذكية كل عام، ومن المتوقع أن تستمر في تغيير تشكيلة هواتفها العام المقبل.

وفقًا لتقرير وكالة “بلومبرج”، أكد شركة آبل على أنها أطلقت أول iPhone Ultra ، الذي من المقرر أن يتصدر النطاق ويكون الأغلى والأفضل من طراز Pro Max.

وكشف Mark Gurman، الخبير التكنولوجي، خلال تصريح صحفي لوكالة Bloomberg، أن شركة آبل تعمل على إطلاق هاتف Apple iPhone Ultra عام 2024، وذلك إلى جانب طرازي Pro و Pro Max .

مواصفات هواتف سلسلة Ultra الفلاج شيب

وأفاد أن حتى الآن لم يتضح لأحد الفرق بين أجهزة ألترا و برو ماكس، ومن الصعب أن يعرف أحد كيف ستتعامل شركة آبل مع الهاتف الجديد، ولكنه Gurman يرجح أن يكون iPhone Ultra بمعالج أسرع من باقي الإصدارات، مع مستشعرات كاميرا أفضل من Pro و Pro Max وشاشة أكبر.

وأكد على أن سيتم وضع ميزة جديدة من الميزات المستقبلية وهي الاستغناء عن منفذ الشحم المادي نهائيًا، كما تعمل شركة آبل على إنتاج العديد من الهواتف الجديدة iPhone 15 وفي الوقت نفسه تبحث عن المزيد من الطرق من أجل التمييز بين طرازات Pro وبرو ماكس والإصدار الأساسي على سبيل المثال، سيكون أجهزة Pro معها اتصال WiFi 6E ، بينما يتم شحن iPhone 15 و iPhone 15 Plus عبر اتصال WiFi 6 أقدم.

وأفادت التقارير الصحفية على أن هناك العديد من الشائعات ما تتردد حول شركة آبل التي تفيد أنها تعمل على تزويد طراز Pro Max أيضًا بعدسة كاميرا بيريسكوب.