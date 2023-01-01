نقابات العمال تعزي الشعبين التركي والسوري بضحايا الزلزال

غزة / سما /

تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، بالتعزية والمواساة للشعبين التركي والسوري بضحايا الزلزال المدمر وما خلفه من دمار.

وقال رئيس الاتحاد العام سامي العمصي في بيان تعزية: "بأصدق عبارات المواساة، وبقلوب يملؤها التسليم بقضاء الله وقدره، نعزي الشعبين التركي والسوري بضحايا الزلزال المدمر".

وعبر عن تضامن الشعب الفلسطيني وشريحة العمال الكامل مع الشعبين التركي والسوري، ومع عائلات الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان على مصابهم، وأن يعينهم في تجاوز المحنة وآثار الكارثة.

وأشاد نقيب العمال الفلسطينيين بدور اللجان التطوعية وكافة العاملين في كلا البلدين، الذين ساهموا في إجلاء آلاف الضحايا من تحت الأنقاض، و خاطروا بأرواحهم أثناء عملهم منهم دفع حياته ثمنا لهذا الدور الأصيل بفعل الهزات الأرضية المتتالية.

ودعا المنظمات والاتحادات العمالية العربية والدولية، إلى تقديم المساعدة اللازمة في تخفيف آثار الكارثة، وتنظيم حملات تضامن مع الشعبين المكلومين لتخفيف آثار الكارثة.