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فيديو.. اتحاد دير البلح يطير للدرجة الأولى

الثلاثاء 07 فبراير 2023 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. اتحاد دير البلح يطير للدرجة الأولى



الوسطى / سما /

اكتسح اتحاد دير البلح نظيره جماعي رفح (5-0), في الجولة السادسة عشرة والأخيرة من دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

وسجل خماسية اتحاد دير البلح أحمد أبو ناجي "هدفين" (12 و92), ومحمد المنايعة "هدفين" (41 و87), ومحمد أبو عمران (74), ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول, ويخطف بطاقة الوصول للدرجة الأولى, بفارق نقطتين أمام خدمات المغازي, ويبقى رصيد الجماعي 20 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى, حقق الرباط فوزا شرفيا على القادسية (2-1), ليودّع الدرجة الثانية, بعد احتلاله المركز التاسع والأخير برصيد 14 نقطة.

#دوري الأولى #اتحاد دير البلح #جماعي رفح #دوري الدرجة الثانية #الدرجة الثانية

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