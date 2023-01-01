استقالة مدرب جديد في دوري غزة

الوسطى / سما /

أعلن إبراهيم حسين المدير الفني لنادي خدمات النصيرات, رحيله عن صفوف الفريق, قبل منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري الدرجة الممتازة.



وأكد حسين استقالته من تدريب خدمات النصيرات, رغم أنه تولى المسؤولية قبل حوالي 10 أيام, ولم يخض مع الفريق سوى مباراة واحدة.



وكان المدرب المستقيل قد تولى تدريب خدمات النصيرات بعد نهاية الأسبوع السادس, خلفا لبلال تمراز, لكنه لم يخض سوى مباراة واحدة كانت أمام خدمات رفح, التي خسرها إداريا (0-3).



يشار إلى أن خدمات النصيرات يحتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير في دوري الممتازة برصيد 10 نقاط, ويبدو الفريق في طريقه للرجوع للدرجة الأولى.