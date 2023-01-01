3 قرارات حازمة من الشرطة بعد أحداث الشغب في ملاعب غزة

غزة / سما /

اجتمع عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة مع العميد علي النادي مدير العمليات المركزية لبحث الأحداث التي واكبت مباريات الدوري الممتاز.

واتفق هنية مع قيادة الشرطة على بعض القرارات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة للحد من ظاهرة الشغب الجماهيري في ملاعب غزة.

وقال هنية أن قيادة الشرطة تتابع قضية الاعتداء على خالد أبو العطا أمين سر نادي اتحاد الشجاعية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الشرطة.

وكشف هنية عن تشكيل وفد فني لتركيب كاميرت مراقبة في كل الملاعب والصالات الرياضية بداية من الموسم القادم.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تفعيل دور المباحث العامة في متابعة كل المباريات، إضافة لمتابعة المتسببين في الشغب الجماهيري ومثيري الفتنة على منصات التواصل الإجتماعي لعدم ترك المجال لضرب السلم المجتمعي في غزة.