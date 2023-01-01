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يضم 64 خبيرا .. فريق فلسطيني يغادر لاغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا

الثلاثاء 07 فبراير 2023 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يضم 64 خبيرا .. فريق فلسطيني يغادر لاغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا



رام الله / سما /

 يتوجه غدا فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة إلى تركيا وسوريا لإغاثة المنكوبين جراء الزلزال المدمر.

وقال مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إن فريق فلسطين سينقسم إلى قسمين الأول سيتوجه إلى سوريا والثاني إلى تركيا بنفس التوقيت، على أن تكون المغادرة يوم غد.

وأضاف أن فريق دولة فلسطين يتضمن 64 خبيرا فلسطينيا من الدفاع المدني ووزارة الصحة والهلال الاحمر الفلسطيني ومن الأطباء والمهندسين كذلك.

وتابع: هذا الفريق تم تدريبه بشكل مميز على أعلى المعايير الدولية وخاضع لتدريبات في مؤسساته.

وبيّن أن الفريق متخصص، ويتوفر فيه ما هو متخصص في الإيواء والطعام وفي اقامة معسكرات التجمعات، والحروق والطوارئ واطباء متخصصين طب نفسي للأطفال والنساء.

وأكد أنه تم تشكيل هذا الفريق بناء على التخصصات المطلوبة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

وقال الزهيري: سننهي اليوم كافة التنسيقات المطلوبة لتحرك الوفد عبر الاردن برا إلى سورياً، وجوا إلى تركيا.

ولفت: "هناك كم من المساعدات العينية سيتم التبرع بها وتقديمها لأهالي الضحايا والمتضررين في كلا البلدين، وهذه المساعدات قد تأخذ أشكال مساعدات عاجلة انسانية اغاثية، ومساعدات غذائية وغيرها، عدد مهم وكمية مهمة من المساعدات التي سيتم التبرع بها من قبل اصحاب الخير ورجال الاعمال الفلسطينيين".

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