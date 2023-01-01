كيف تفاعل عالم كرة القدم مع زلزال تركيا وسوريا؟

وكالات / سما /

أحدثت كارثة زلزال تركيا وسوريا ردود فعل كبيرة في مجتمع كرة القدم العالمية، نتيجة للمآسي التي نتجت عن هذه الفاجعة.

وكان زلزال عنيف بقوة بلغت 7.8 ريختر قد ضرب تركيا وسوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مما أدى إلى وفاة المئات من الأشخاص.

ونشر نادي ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بياناً عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "نادي ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز ومجلس الإدارة يعربون عن عميق قلقهم وتضامنهم مع الكارثة التي تعاني منها تركيا وسوريا بسبب الزلزال الذي ضربهما خلال الساعات القليلة الماضية".

وأكمل البيان: "نادينا يعرب عن تعازيه ومودته لأقارب الضحايا ونتمنى بالمثل الشفاء العاجل للجرحى".

من جانبه، نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسالة دعم إلى تركيا وسوريا جاء فيها: "عقول اليويفا ومجتمع كرة القدم الأوروبي مع شعبي تركيا وسوريا وكل المتضررين من زلزال الصباح المدمر".

اللاعب المصري محمود حسن "تريزيجيه" نجم فريق طرابزون سبور التركي كتب تغريدة مقتضبة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي لدعم البلاد التي يمارس فيها كرة القدم، حيث قال: "صلوا من أجل تركيا".

من جانبه، نشر نادي برشلونة بياناً عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" عبر فيه عن حزنه البالغ تجاه المأساة، جاء فيه: "برشلونة يعبر عن مواساته لأسر وأصدقاء الضحايا الذين فقدوا حياتهم في الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، ويتمنى تعافيا سريعا لكل المصابين والمتضررين".

وقال نادي روما الإيطالي في بيان عبر حسابه على "تويتر": "كل القلوب والصلوات من الجميع في نادي إيه إس روما مع كل من تضرروا من الزلزال المدمر في تركيا وسوريا".

نادي ليفربول أرسل أيضا تعازيه للضحايا في تركيا وسوريا مؤكدا أن قلوب جميع عناصر النادي معه، وهو نفس ما فعله مانشستر يونايتد.

توقف النشاط الرياضي في تركيا

من جانبها، كانت تركيا قد اتخذت قراراً بوقف النشاطات الرياضية خلال الفترة المقبلة بعد الزلزال الشديد الذي أصاب البلاد صباح الإثنين.

وأعلن محمد كساب أوغلو وزير الرياضة التركي، عبر تغريدة بحسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وقف النشاط الرياضي بشكل عام والدوري التركي بشكل خاص خلال الفترة المقبلة.

وقال أوغلو في تغريدته: "تم تعليق نشاط جميع المنظمات الرياضية في بلادنا إلى حين إشعار آخر".

وأكمل وزير الرياضة التركي: "جميع الوحدات ذات الصلة في حالة من التأهب في ظل التنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ، ومجدداً أبعث بأطيب الأمنيات لأمتنا الحبيبة".

وليس معلوماً حتى الآن ما هو موقف الأندية التركية المشاركة في بطولات الأندية الأوروبية التي ستستكمل خلال الفترة المقبلة.

وتأهل فريق فنربخشه التركي للدور الثاني من الدوري الأوروبي لكنه لن يلعب دور الستة عشر الأول، كونه كان متصدراً لمجموعته في دور المجموعات من البطولة.

لكن الفريق التركي سيكون على موعد مع مباراتين في ثمن النهائي بالبطولة الأوروبية يومي 9 و16 مارس/آذار المقبل.

وينطبق نفس الأمر في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي على فريقي إسطنبول باشاك شهير، وسيفا سبور، بينما لا يتواجد أي فريق تركي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.