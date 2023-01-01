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ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في سوريا الى 41

الثلاثاء 07 فبراير 2023 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في سوريا الى 41



رام الله / سما /

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين، جراء الزلزال الذي ضرب سوريا فجر أمس الإثنين، إلى 41 مواطنًا.

وبحسب  سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، فإنه تم انتشال 19 جثة للاجئين من سوريا، ما يرفع العدد هناك إلى

وبين مصطفى ، أنه تم انتشال جثث، اللاجئ محمد صالح الأبطح، وزوجته، وابنته، واثنين من أحفاده من سلقين بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، واللاجئ إسماعيل عبد الرازق موسى وأطفاله الثلاثة، واللاجئ عبد الله عارف أحمد وزوجته وأطفاله الأربعة في منطقة جنديرس شمال حلب، واللاجئ يوسف سليمان غازي وزجته وابنتيه في المنطقة نفسها.

وكان قد جرى أمس انتشال 13 جثة من مخيم الرمل، و5 في محافظة جبلة، و3 في حلب، وآخر من منطقة جنديرس.

وتقع ثلاثة مخيمات فلسطينية ضمن دائرة الزلزال، وهي: مخيم الرمل في اللاذقية، ومخيم النيرب، ومخيم حندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات فلسطينية متفرقة في المحافظات الشمالية بسوريا.

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