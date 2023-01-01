هل تفكّر إدارة ليفربول في إقالة يورجن كلوب؟

كشفت صحيفة ديلي ميرور البريطانية عن موقف إدارة ليفربول من الأزمة الرياضية التي يمر بها الفريق في الموسم الحالي، خصوصاً على صعيد الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل ليفربول في تحقيق الفوز خلال 4 مباريات خاضها في البريميرليج، متلقياً 3 هزائم وتعادل وحيد، وكانت الخسارة الأخيرة أمام وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، والتي جعلت الفارق يتسّع إلى 11 نقطة مع المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وادعت بعص المصادر الصحفية في الآونة الأخيرة أن يورجن كلوب مهدد بالإقالة من تدريب ليفربول، في حال استمرت النتائج على هذا النحو، ولم ينجح الفريق في حجز مقعد مؤهل لدوري الأبطال بنهاية الموسم.

لكن الصحيفة البريطانية الشهيرة نفت هذه الادعاءات تماماً، وأوضحت أن إدارة الريدز لا تفكّر بتاتاً بإقالة المدرب الألماني، بل على العكس، تقدّم له كامل الدعم والثقة.

وأضاف التقرير أن ما حققه كلوب على مدار 7 سنوات في ليفربول، أكسبه رصيداً كافياً عند إدارة النادي، وسيمنحه فرصة أخرى لإعادة بناء الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يذكر أن يورجن كلوب أعاد ليفربول إلى منصات التتويج في السنوات الماضية، يكفي أنه حقق لقب البريميرليج بعد غياب دام لـ30 عاماً، كما ظفر أيضاً بلقب دوري أبطال أوروبا، ووصل إلى المباراة النهائية 3 مرات.