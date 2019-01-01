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راؤول أسطورة ريال مدريد يرفض عرضاً مُثيراً

الثلاثاء 07 فبراير 2023 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
راؤول أسطورة ريال مدريد يرفض عرضاً مُثيراً



وكالات / سما /

رفض راؤول، أسطورة ريال مدريد، عرضاً مُثيراً لبداية جديدة في مسيرته التدريبية في الدوري الإنجليزي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة آس الإسبانية فإن راؤول رفض عرضاً خلال الساعات الأخيرة لتدريب نادي ليدز يونايتد.

وكانت إدارة النادي الإنجليزي قد أقالت مُدربها جيسي مارش لسوء النتائج، حيث يحتل الفريق حالياً المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.

وأشار تقرير الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة ليدز كانت تُريد تسليم مشروعها من أجل المُستقبل لراؤول، ولكنه تمسك بالبقاء مع فريق ريال مدريد كاستيا الذي يُنافس على التأهل لدوري القسم الثاني في إسبانيا.

وأكدت الصحيفة المُقربة من ريال مدريد على أن راؤول اعتبر التوقيت ليس مُناسباً لخطوة من هذا النوع، خاصة مع الحُب الذي يكنه للميرنجي.

وتضم قائمة الراغبين في خدمات المُدرب راؤول ناديي آينتراخت فرانكفورت وشالكه في ألمانيا، فضلاً عن عدة أندية في إسبانيا.

وكانت تجربة راؤول في ريال مدريد كاستيا قد بدأت في يوليو2019، ومنذ ذلك الحين قادهم في 113 مُباراة، فاز في 48 مُباراة منهم، وتعادل في 35 مُباراة، وخسر 30 مُباراة.

#ريال مدريد #الدوري الإنجليزي #ليدز يونايتد

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