هل يفكر يوفنتوس حقاً في فسخ عقد بوجبا؟

انتشرت بعض الشائعات في الساعات الماضية حول وضعية الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان يوفنتوس، داخل النادي الإيطالي، في ظل عدم ظهوره مع الفريق في أي لقاء حتى الآن.

وزعمت بعض التقارير الصحفية أن يوفنتوس يفكر في فسخ عقده مع بوجبا، الذي عاد للنادي في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، مساء اليوم الإثنين، حقيقة الشائعات التي تحدثت حول نية اليوفي في إنهاء الارتباط مع بوجبا، وأشار إلى أن كل ما يقال في هذا الصدد غير صحيح بالمرة.