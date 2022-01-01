هل يفكر يوفنتوس حقاً في فسخ عقد بوجبا؟

انتشرت بعض الشائعات في الساعات الماضية حول وضعية الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان يوفنتوس، داخل النادي الإيطالي، في ظل عدم ظهوره مع الفريق في أي لقاء حتى الآن.
وزعمت بعض التقارير الصحفية أن يوفنتوس يفكر في فسخ عقده مع بوجبا، الذي عاد للنادي في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، مساء اليوم الإثنين، حقيقة الشائعات التي تحدثت حول نية اليوفي في إنهاء الارتباط مع بوجبا، وأشار إلى أن كل ما يقال في هذا الصدد غير صحيح بالمرة.
ووفقاً لرومانو فإن يوفنتوس لا ينوي بأي حال من الأحوال فسخ عقد بوجبا، مفيداً بأن النادي الإيطالي نفى كل الشائعات المنتشرة بخصوص الأمر في الآونة الأخيرة.
ووقع بوجبا على عقد مدته أربع سنوات مع إدارة السيدة العجوز في صيف 2022، ليرتبط مع النادي بعقد يصل لخط النهاية في يونيو 2026، لكن المشكلة أن اللاعب يعاني من إصابة منذ فترة التحضير للموسم، ولم يتمكن من التخلص منها حتى الآن.