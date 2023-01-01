وفد "الجهاد الإسلامي" يختتم زيارته للقاهرة

غزة/ سما /

اختتم وفد حركة الجهاد الإسلامي، مساء أمس الإثنين، زيارته لمصر، بعد إجرائه اجتماعات هامة في القاهرة، مع المسؤولين المصريين، تناولت آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية.

وبحسب بيان لحركة الجهاد الإسلامي، فإن أمين عام الحركة زياد النخالة، التقى بأعضاء المكتب السياسي من قطاع غزة، وآخرين من الخارج.

وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها النخالة، مع كامل أعضاء المكتب السياسي للحركة بغزة، وذلك بعد أربع سنوات على انتخابهم.

والتقى النخالة خلال الزيارة، مع عدد من المسؤولين المصريين، كما عُقد اجتماع رسمي مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل.



وتركزت المباحثات مع المصريين حول الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية والقدس، بالاضافة للتطورات السياسية وأهمية تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة حكومة التطرف لدى الاحتلال.



وأكدت حركة الجهاد على موقفها الثابت في مواجهة العدوان، وعلى استمرار الاتصالات مع القاهرة وتعزيز العلاقات الثنائية لخدمة قضايا الشعب الفلسطيني.



ووجه وفد الجهاد، الشكر لجمهورية مصر العربية وما تبذله من جهود ولمواقفها الحريصة على وحدة الصف الفلسطيني.