أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، على صدر صفحاتها الأولى خبر اغتيال قوات الاحتلال خمسة شبان في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، واحتجاز جثامينهم، مع 3 جرحى آخرين، وإدانة الرئاسة لهذه الجريمة التي تأتي امتدادا لمسلسل الجرائم بحق أبناء شعبنا .
كما عنونت الصحف، مقتل وجرح الآلاف في تركيا وسوريا، إثر زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجة.
وفيما يلي أبرز العناوين:
"الحياة الجديدة":
- الاحتلال يغتال خمسة شبان في مخيم عقبة جبر ويختطف جثامينهم
- الرئاسة تدين جريمة الاحتلال في أريحا وتعتبرها تحديًا لكل الجهود الدولية لوقف التصعيد
- الرئيس ينعى اللاجئين الفلسطينيين الذين قضَوا في الزلزال ويوعز بإرسال فرق للمشاركة بعمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا
- الرئيس يعزي نظيريه الباكستاني بوفاة مشرف والتشيلي بضحايا حرائق الغابات
- زلزالان يخلّفان آلاف القتلى والجرحى ودمارًا كبيرًا في سوريا وتركيا
- ناجون بعد الزلزالين: "كأنها نهاية العالم"
- مجلس الوزراء: لن نساوم على حقوق الأسرى وأسر الشهداء
- إقفال يعم لبنان بسبب الهزة والعواصف.. ولا أضرار في المخيمات والتجمعات الفلسطينية
- أجواء ماطرة وشديدة البرودة و "التربية" تعطل المدارس اليوم
"الأيام":
- خمسة شهداء برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر
- الزلزال المدمر: آلاف القتلى والجرحى وانهيار مبانٍ في سورية وتركيا
- بلدية الاحتلال ترجئ هدم بناية وادي قدوم تحت ضغوط دولية
- "الصحة العالمية" تحذر: عدد الضحايا قد يتضاعف ثماني مرات
- مواجهات عنيفة في بيت أمر وبيت ريما وتجريف أراض واقتلاع أشجار في مردا
- مجلس الوزراء يعتمد خطة تطوير وزارة الأوقاف
- المنخفض يضرب بقوة ويشتد اليوم و"التربية" تقرر تعطيل دوام المدارس
- مستوطن أحرق مسجدًا يصبح عضو كنيست
- القدس: بلدية الاحتلال تحجز على حسابات فندق "نوتردام"
"القدس":
- 5 شهداء و3 جرحى في مخيم عقبة جبر
- "زلزال القرن" ... آلاف الضحايا في تركيا وسوريا بين قتلى وجرحى
- عمليات تجريف استيطاني في مردة
- المنخفض الجوي يتواصل اليوم وينحسر الخميس
- الحكومة تعتمد خطة تطوير وزارة الأوقاف وتوصيات لجنة الأراضي لصالح الدوائر الحكومية
- بركات لـ "القدس": المطالبة بالضرائب على كنيسة وبيت الضيافة بالنوتردام ملاحقة سياسية متكررة
- عائلة مقدسية تنتزع قرارًا بتأجيل هدم محالها التجارية في المكبر