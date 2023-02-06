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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 07 فبراير 2023 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، على صدر صفحاتها الأولى خبر اغتيال قوات الاحتلال خمسة شبان في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، واحتجاز جثامينهم، مع 3 جرحى آخرين، وإدانة الرئاسة لهذه الجريمة التي تأتي امتدادا لمسلسل الجرائم بحق أبناء شعبنا .

كما عنونت الصحف، مقتل وجرح الآلاف في تركيا وسوريا، إثر زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الاحتلال يغتال خمسة شبان في مخيم عقبة جبر ويختطف جثامينهم

- الرئاسة تدين جريمة الاحتلال في أريحا وتعتبرها تحديًا لكل الجهود الدولية لوقف التصعيد

- الرئيس ينعى اللاجئين الفلسطينيين الذين قضَوا في الزلزال ويوعز بإرسال فرق للمشاركة بعمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا

- الرئيس يعزي نظيريه الباكستاني بوفاة مشرف والتشيلي بضحايا حرائق الغابات

- زلزالان يخلّفان آلاف القتلى والجرحى ودمارًا كبيرًا في سوريا وتركيا

- ناجون بعد الزلزالين: "كأنها نهاية العالم"

- مجلس الوزراء: لن نساوم على حقوق الأسرى وأسر الشهداء

- إقفال يعم لبنان بسبب الهزة والعواصف.. ولا أضرار في المخيمات والتجمعات الفلسطينية

- أجواء ماطرة وشديدة البرودة و "التربية" تعطل المدارس اليوم

"الأيام":

­- خمسة شهداء برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

- الزلزال المدمر: آلاف القتلى والجرحى وانهيار مبانٍ في سورية وتركيا

- بلدية الاحتلال ترجئ هدم بناية وادي قدوم تحت ضغوط دولية

- "الصحة العالمية" تحذر: عدد الضحايا قد يتضاعف ثماني مرات

- مواجهات عنيفة في بيت أمر وبيت ريما وتجريف أراض واقتلاع أشجار في مردا

- مجلس الوزراء يعتمد خطة تطوير وزارة الأوقاف

- المنخفض يضرب بقوة ويشتد اليوم و"التربية" تقرر تعطيل دوام المدارس

- مستوطن أحرق مسجدًا يصبح عضو كنيست

- القدس: بلدية الاحتلال تحجز على حسابات فندق "نوتردام"

"القدس":

- 5 شهداء و3 جرحى في مخيم عقبة جبر

- "زلزال القرن" ... آلاف الضحايا في تركيا وسوريا بين قتلى وجرحى    

- عمليات تجريف استيطاني في مردة

- المنخفض الجوي يتواصل اليوم وينحسر الخميس

- الحكومة تعتمد خطة تطوير وزارة الأوقاف وتوصيات لجنة الأراضي لصالح الدوائر الحكومية

- بركات لـ "القدس": المطالبة بالضرائب على كنيسة وبيت الضيافة بالنوتردام ملاحقة سياسية متكررة

- عائلة مقدسية تنتزع قرارًا بتأجيل هدم محالها التجارية في المكبر

#الصحف الفلسطينية

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