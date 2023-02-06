غالبيتهم من جنين.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة برقين غرب جنين، وداهمت عشرات المنازل وسط اشتباكات مسلحة مع مجموعات المقاومة.

ونكلت القوات بالمواطنين وعبثت بمحتويات منازلهم وخربتها خلال اقتحامها العنيف للمنطقة.

واعتقل جيش الاحتلال من بلدة برقين 22 مواطنًا، غالبيتهم من الأسرى المحررين.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر أحمد شمالي بعد اقتحام منزل عائلته في مخيم الفوار.

فيما اعتقل الشاب عكرمة نوفل عقب اقتحام منزل عائلته في قرية حجة، ومراد اشتيوي من كفر قدوم شرق قلقيلية.

واعتقل الشابين حسن وعلاء مناصرة من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.