  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"هآرتس": ظهور خلية "حماس" في أريحا فاجأ "إسرائيل" و ايضا السلطة

الثلاثاء 07 فبراير 2023 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هآرتس": ظهور خلية "حماس" في أريحا فاجأ "إسرائيل" و ايضا السلطة



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة هآرتس العبرية، الثلاثاء، إن ظهور خلية مسلحة تتبع لحركة "حماس" في منطقة أريحا، شكل مفاجأة ليس للإسرائيليين وقوات أمنها فقط، بل أيضًا لقيادة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية.

وبحسب الصحيفة، فإن أريحا التي تعتبر مدينة سياحية، من النادر ما شهدت اشتباكات أو ظهور بنية تحتية تنظيمية واسعة فيها، على عكس مدن الضفة الغربية الأخرى مثل نابلس وجنين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني فلسطيني قوله، بأن ما جرى في أريحا أمس يشير إلى محاولات حركة "حماس" لتشكيل خلايا مسلحة في كل مكان، وهو الأمر الذي يجب على السلطة الفلسطينية أن تتيقظ له.

ووفقًا للصحيفة، فإنه إلى جانب رام الله، تعتبر أريحا من المدن الأكثر ارتباطًا بمؤسسات السلطة الفلسطينية، وفيها أكاديمية ضباط الشرطة وجامعة الاستقلال، إلى جانب سجون مركزية لها.

وتقول الصحيفة، إن الاشتباكات في المدينة شكل مفاجأة للسكان، خاصة وأنه منذ تفشي وباء كورونا في آذار/ مارس 2020، أصبحت أريحا وجهة شهيرة لقضاء العطلات لدى العائلات الفلسطينية.

وقال رئيس بلدية أريحا عبدالكريم سدر للصحيفة العبرية، إن المدينة السياحية تعرض الأسبوع الماضي لحصار إسرائيلي في إطار سياسة العقاب الجماعي، ما أثر بشدة على اقتصادها، مشيرًا إلى أنه لم يصل إليها أحد للتسوق خلال فترة الحصار.

الأكثر قراءة اليوم

تعطيل الدراسة غداً الثلاثاء في الضفة وغزة

محدث.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال فى تركيا وسوريا إلى أكثر من 2670 قتيل (صور وفيديوهات)

توقع صادم من الصحة العالمية حول عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

هل حقا طلبت سوريا المساعدة من "إسرائيل" في أعقاب الزلزال؟

وفيات بصفوف فلسطينيي مخيمات سوريا جراء الزلازل .. ماذا عن جاليتنا في تركيا ؟

عالم توقع حدوث الزلزال في تركيا وسوريا قبل وقوعه بـ3 أيام

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

الأخبار الرئيسية

الاحتلال الاسرائيلي يعدم فتى في نابلس فجر اليوم

329364697_729094002154294_8257705629486485646_n

وفاة عائلة من غزة في زلزال تركيا

20230206063105

تحذيرات أمنية إسرائيلية من هدم مبنى حي وادي قدوم في القدس المحتلة

photo_2023-02-06_20-52-50

سرايا القدس- كتيبة نابلس تسقط مسيرة إسرائيلية وتستولي عليها

photo_2023-02-06_18-46-47

الإعلان عن حصيلة ضحايا الزلزال من أبناء شعبنا في سوريا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم