الطقس: استمرار المنخفض الجوي وتحذير من سرعة الرياح

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم الثلاثاء، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية ويكون الجو شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية ويسقط البرد أحيانا، وخلال الصباح يتوقع سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 80 كم/ساعة والبحر مائجا.

هذه الليلة: يكون الجو شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 80 كم/ساعة والبحر مائجا.

الأربعاء: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي خلال ساعات النهار ويتراجع تدريجيا خلال ساعات المساء والليل، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويكون الجو شديد البرودة، وتسقط الامطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا ويتوقع اعتبارا من ساعات الصباح الباكر سقوط زخات من الثلج ممزوجة مع المطر فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق سطح البحر ويتوقع أن تكون متراكمة فوق المرتفعات الجبلية التي ارتفاعها حوالي 1000 متر فوق سطح البحر والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها الى 70 كم/ساعة في ساعات الصباح تتحول الى معتدلة مع ساعات المساء والبحر مائجا.

ويكون الجو يوم الخميس غائما جزئيا إلى صاف وشديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على معظم المناطق حتى ساعات الظهيرة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية، المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، شدة سرعة الرياح، خطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط البرد وزخات من الثلج، تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن تشكل الصقيع والانجماد اعتبارا من مساء الخميس وفي ساعات صباح الجمعة والسبت.