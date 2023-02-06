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الاحتلال الاسرائيلي يعدم فتى في نابلس فجر اليوم

الثلاثاء 07 فبراير 2023 06:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يعدم فتى في نابلس فجر اليوم



نابلس/سما/

 أعدم جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء، فتى في مدينة نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

 

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، باستشهاد الفتى حمزة الأشقر 17 عاماً، برصاص جيش الاحتلال، خلال اقتحامها لحي المساكن في مدينة نابلس.

 من جهتها اعلنت كتائب شهداء الاقصى عن اشتباك مقاتليها والتصدي  لقوات الاحتلال عُقب إقتحامِهم منطقة  المساكن الشعبية.

ونعت الكتائب في البلدة القديمة شهيد الوطن الشهيد البطل حمزة الأشقر إبن مخيم عسكر الصمود والذي أستشهد أثناء التصدي لاقتحام قوات الغدر منطقة المساكن الشعبية.

واعلنت مجموعات عرين الأسود عن تصديها لجيش الإحتلال بصلياتٍ من الرَّصاص، عُقب إقتحامِهم منطقة المساكن الشعبية.

ونعت المجموعات شهيد الوطن حمزة الأشقر إبن مخيم عسكر، والذي أستشهد أثناء التصدي لاقتحام، منطقة المساكن الشعبية.

وفي مدينة جنين، اقتحم جيش الاحتلال بلدة برقين، وشنّ حملة اعتقالات طالت 10 مواطنين،

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