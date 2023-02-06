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أردوغان يعلن حدادا وطنيا لمدة 7 أيام في تركيا

الإثنين 06 فبراير 2023 10:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يعلن حدادا وطنيا لمدة 7 أيام في تركيا



أنقرة/سما/

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين حدادا وطنيا 7 أيام في تركيا إثر الزلزال المدمرالذي ضرب البلاد.


وأعلن أردوغان تنكيس الأعلام داخل البلاد وفي الممثليات الخارجية لغاية الأحد 12 فبراير.

وضرب زلزال بقوة  7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر اليوم، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكاننت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني

#تركيا #زلزال

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