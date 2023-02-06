جامعات ومؤسسات تعلق الدوام غدا الثلاثاء

رام الله/غزة/سما/

أعلنت جامعات ومؤسسات تعليمية فلسطينية تعليق الدوام يوم غد الثلاثاء نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة.

الجامعة الإسلامية - غزة: نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة، وحرصاً على سلامة الطلبة والعاملين، تعلن الجامعة الإسلامية بغزة عن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023م، في فروعها بغزة والوسطى والجنوب



جامعة الأزهر- غزة: تعليق الدوام الإداري والأكاديمي في جامعة الأزهر- غزة ليوم غد الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023، نظراً للأحوال

الكلية الجامعية : تعليق الدوام الإداري والأكاديمي غداً الثلاثاء بسبب الأحوال الجوية المتوقعة

جامعة الإسراء - غزة: تعليق الدوام الإداري والأكاديمي ليوم غدٍ الثلاثاء، نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة، وحفاظًا على سلامة العاملين والطلبة



جامعة بيرزيت: تحويل الدوام يوم غدٍ الثلاثاء إلكترونيًا بسبب الحالة الجوية

جامعة فلسطين: تعليق الدوام الإداري والأكاديمي ليوم غد الثلاثاء الموافق 07/02/2023 وذلك نظرًا للأحوال الجوية الراهنة

جامعة القدس المفتوحة : بناءً على تعليمات السيد رئيس الجامعة يكون الدوام ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 7/2/2023 إلكتروني بسبب سوء الأحوال الجوية وسيتم جدولة اللقاءات للطلبة عبر البوابة الأكاديمية.

فعليكم متابعة البوابة الأكاديمية لمعرفة موعد اللقاء وفي حال تعذر عليكم الدخول سيعوض لكم اللقاء.

جامعة النجاح: الدوام الكتروني غداً الثلاثاء، بسبب الظروف الجوية

جامعة الأقصى : تعطيل الدوام غدا الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية

وزارة العمل: تعطيل الدوام بمراكز التدريب المهني ليوم غد الثلاثاء 7 فبراير في كافة المراكز التابعة للوزارة وذلك حفاظاً على سلامة أبنائنا المتدربين

بلدية نابلس: تأخير الدوام ليوم غد الثلاثاء لمدة ساعة واحدة حتى الساعة التاسعة صباحا نظرا للأحوال الجوية السائدة.