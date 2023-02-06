  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جامعات ومؤسسات تعلق الدوام غدا الثلاثاء

الإثنين 06 فبراير 2023 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعات ومؤسسات تعلق الدوام غدا الثلاثاء



رام الله/غزة/سما/

أعلنت جامعات ومؤسسات تعليمية فلسطينية تعليق الدوام يوم غد الثلاثاء نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة.

الجامعة الإسلامية - غزة: نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة، وحرصاً على سلامة الطلبة والعاملين، تعلن الجامعة الإسلامية بغزة عن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023م، في فروعها بغزة والوسطى والجنوب
 
جامعة الأزهر- غزة: تعليق الدوام الإداري والأكاديمي في جامعة الأزهر- غزة ليوم غد الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023، نظراً للأحوال

الكلية الجامعية : تعليق الدوام الإداري والأكاديمي غداً الثلاثاء بسبب الأحوال الجوية المتوقعة

 جامعة الإسراء - غزة: تعليق الدوام الإداري والأكاديمي ليوم غدٍ الثلاثاء، نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة، وحفاظًا على سلامة العاملين والطلبة


 جامعة بيرزيت: تحويل الدوام يوم غدٍ الثلاثاء إلكترونيًا بسبب الحالة الجوية

جامعة فلسطين:  تعليق الدوام الإداري والأكاديمي ليوم غد الثلاثاء الموافق 07/02/2023 وذلك نظرًا للأحوال الجوية الراهنة

 جامعة القدس المفتوحة : بناءً على تعليمات السيد رئيس الجامعة يكون الدوام ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 7/2/2023 إلكتروني بسبب سوء الأحوال الجوية وسيتم جدولة اللقاءات للطلبة عبر البوابة الأكاديمية.
فعليكم متابعة البوابة الأكاديمية لمعرفة موعد اللقاء وفي حال تعذر عليكم الدخول سيعوض لكم اللقاء.

جامعة النجاح: الدوام الكتروني غداً الثلاثاء، بسبب الظروف الجوية

جامعة الأقصى : تعطيل الدوام غدا الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية

وزارة العمل: تعطيل الدوام بمراكز التدريب المهني ليوم غد الثلاثاء 7 فبراير في كافة المراكز التابعة للوزارة وذلك حفاظاً على سلامة أبنائنا المتدربين

بلدية نابلس: تأخير الدوام ليوم غد الثلاثاء لمدة ساعة واحدة حتى الساعة التاسعة صباحا نظرا للأحوال الجوية السائدة.

الأكثر قراءة اليوم

صور: ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا إلى 1785 شخصا

أسعار صرف العملات

محدث.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال فى تركيا وسوريا إلى أكثر من 2670 قتيل (صور وفيديوهات)

أول تعليق من هنية على جريمة الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا ..

هل حقا طلبت سوريا المساعدة من "إسرائيل" في أعقاب الزلزال؟

وفيات بصفوف فلسطينيي مخيمات سوريا جراء الزلازل .. ماذا عن جاليتنا في تركيا ؟

عالم توقع حدوث الزلزال في تركيا وسوريا قبل وقوعه بـ3 أيام

الأخبار الرئيسية

329364697_729094002154294_8257705629486485646_n

وفاة عائلة من غزة في زلزال تركيا

20230206063105

تحذيرات أمنية إسرائيلية من هدم مبنى حي وادي قدوم في القدس المحتلة

photo_2023-02-06_20-52-50

سرايا القدس- كتيبة نابلس تسقط مسيرة إسرائيلية وتسولي عليها

photo_2023-02-06_18-46-47

الإعلان عن حصيلة ضحايا الزلزال من أبناء شعبنا في سوريا

اشتية 1.jfif-c772e033-cb5e-4cfa-9a19-282dae715bc4

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم