إعلان نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل

الخليل/سما/

أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، مساء اليوم الاثنين، أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل.

وبينت لجنة الانتخابات أن 873 ناخبا من أصل 1260، بما نسبته 69.3%، مارسوا حقهم الانتخابي في انتخاب 11 عضوا لمجلس إدارة الغرفة، الذي تنافس على مقاعده 21 مرشحا.

وجرت العملية الانتخابية بحضور مراقبين عن المرشحين في جو ديمقراطي ونزيه، ولم يسجل أي اعتراض أو طعن أثناء تلك العملية وأثناء فرز الأصوات.

وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي: "نمضي قدما في الترجمة العملية لتنفيذ الإرادة السياسية والوطنية لإنجاز انتخابات الغرف التجارية الصناعية في جميع محافظات الوطن، والتي كانت عرسا ديمقراطيا بامتياز لإحداث التطوير المنشود في الغرف التجارية".

وشدد على أهمية الانتخابات التي تشكّل رافعة حقيقية في تحسين الخدمات التي تقدمها الغرف لمنتسبيها، ووضع الخطط التي من شأنها أن تسهم بتطوير الاقتصاد الوطني.

وأعرب عسيلي عن شكره وتقديره لجهود اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية على تميزها في إدارة ملف الانتخابات، ولعمل لجان الإشراف الفرعية في الغرف، والأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز الشرطة، الذي عمل على توفير الهدوء والتنظيم، بما يضمن نجاح العملية الانتخابية.

وجاءت النتائج كالتالي:

وتُجرى انتخابات الغرف التجارية الصناعية لأول مرة بشكل موحد في جميع محافظات الوطن ضمن برنامج زمني متسلسل، وأجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة، وطولكرم، وبالتزكية في غرف محافظات: القدس، دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.