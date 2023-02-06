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الشرطة تفتح باب التجنيد لكلا الجنسين

الإثنين 06 فبراير 2023 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تفتح باب التجنيد لكلا الجنسين



رام الله/سما/

أعلنت المديرية العامة للشرطة في الضفة الغربية المحتلة عن فتح باب التسجيل والانتساب لدورة تدريب تأسيسية لكلا الجنسين وفق المعايير التالية:

1- أن يكون فلسطيني/ة الجنسية .

2- أن يكون العمر من 18 – 22 عاما .

3- أن لا يقل الطول عن 170 سم .

4- أن يتناسب الطول مع الوزن .

5- أن يجتاز الفحص الطبي والمخبري .

6- أن يكن حسن السيرة والسلوك .

7- أن لا يكون قد صدر بحقه/ا حكم على خلفية جنائية .

8- أن لا يقل المؤهل العلمي عن الصف العاشر ، وأن يجيد القراءة والكتابة .

9- القبول للإناث وفق المعاير السابقة، باستثناء الطول على أن لا يقل عن 160 سم .

فعلى الراغبين/ات للتقدم، التوجه إلى مديرية شرطة المحافظة ( كل في محافظته ) قسم التنظيم و الإدارة ، و أن يحضر معه الوثائق التالية:

1- صورة عن شهادة الميلاد .

2- صورة عن الهوية الشخصية .

3- صورة عن آخر مؤهل علمي .

4- صور شخصية حجم 4 / 6 .

#التجنيد #الشرطة الفلسطينية

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