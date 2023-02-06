الشرطة تفتح باب التجنيد لكلا الجنسين

أعلنت المديرية العامة للشرطة في الضفة الغربية المحتلة عن فتح باب التسجيل والانتساب لدورة تدريب تأسيسية لكلا الجنسين وفق المعايير التالية:
1- أن يكون فلسطيني/ة الجنسية .
2- أن يكون العمر من 18 – 22 عاما .
3- أن لا يقل الطول عن 170 سم .
4- أن يتناسب الطول مع الوزن .
5- أن يجتاز الفحص الطبي والمخبري .
6- أن يكن حسن السيرة والسلوك .
7- أن لا يكون قد صدر بحقه/ا حكم على خلفية جنائية .
8- أن لا يقل المؤهل العلمي عن الصف العاشر ، وأن يجيد القراءة والكتابة .
9- القبول للإناث وفق المعاير السابقة، باستثناء الطول على أن لا يقل عن 160 سم .
فعلى الراغبين/ات للتقدم، التوجه إلى مديرية شرطة المحافظة ( كل في محافظته ) قسم التنظيم و الإدارة ، و أن يحضر معه الوثائق التالية:
1- صورة عن شهادة الميلاد .
2- صورة عن الهوية الشخصية .
3- صورة عن آخر مؤهل علمي .
4- صور شخصية حجم 4 / 6 .