فتاة من بيت لحم تعثر مبلغ مالي يقدر بـ"61 ألف شيقل"

بيت لحم/سما/

عثرت الفتاة "نتالين صليبا أبو سعدى" مساء الاثنين على ظرف بداخله مبلغ مالي يقدر بقيمة 61 ألف شيقل وقامت بتسليمه للشرطة في محافظة بيت لحم.

وذكرت الشرطة أن الفتاة "نتالين" من سكان محافظة بيت لحم عثرت على الظرف وقامت بتسليمه لشرطي مرور يعمل على إحدى مفارق المدينة.

وأكد مدير شرطة المحافظة العميد ثابت السعدي أن هذا العمل يدل على الثقة العالية ما بين الشرطة والمواطنين وينم على الأمانة والأخلاق العالية التي يتمتع بها أبناء الشعب الفلسطيني، لافتًا على أنه جاري البحث عن صاحب المبلغ لتسليمه إياه حسب الإجراءات المتبعة.