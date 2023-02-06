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الشرطة تهيب بالمواطنين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي

الإثنين 06 فبراير 2023 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تهيب بالمواطنين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي



رام الله/سما/

 أهابت الشرطة بالمواطنين والسائقين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي.

ودعت الشرطة، في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام، مساء اليوم الإثنين، السائقين إلى المحافظة على مسافة أمان كافية، وعدم استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، والقيادة بغيار ثقيل، وعدم السير بسرعة عالية، وعدم التجاوز على المفترقات والمنعطفات.

وشددت على عدم التحدث بالهاتف النقال أثناء القيادة، ووضع حزام الأمان، وضرورة عدم التدخين في المركبات، والسير بحذر خوفا من التزحلق بسبب شدة تساقط الأمطار، وسرعة الرياح، وعدم السير وسط السيول تفاديا لوقوع حوادث السير وحدوث الانزلاقات وجنوح بعض المركبات على الطريق، والإقلال من الحركة ما أمكن .

كما حذرت الشرطة المواطنين من شدة سرعة الرياح التي ستصاحب المنخفض، مؤكدة ضرورة تثبيت كل ما هو عرضة للتطاير، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى بعد التأكد من أن الطرق سالكة، ودعت إلى استخدام وسائل التدفئة الآمنة وإطفائها عند الخلود للنوم، وإجراء صيانة لشبكة الكهرباء.

وأشارت إلى ضرورة التواصل على رقم الشرطة المجاني (100) في حال التعرض لأي طارئ، لا قدر الله

#الشرطة الفلسطينية #المنخفض الجوي

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