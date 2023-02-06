هنية يعزي الأسد وأردوغان بضحايا الزلزال الأليم

الدوحة/سما/

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحادث الزلزال الأليم وما خلفه من ضحايا ودمار.

وقال إسماعيل هنية : "ببالغ الحزن والأسى، مع أخلص مشاعر التضامن والمواساة والتسليم المطلق بقضاء الله وقدره، فقد تلقينا في حركة حماس، وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده نبأ فاجعة الزلزال المدمر الذي وقع فجر اليوم شمال البلاد، وارتداداته التي وصلت حتى العاصمة دمشق، وما خلفه من آثار كارثية أودت بحياة الكثير من الأرواح، والخسائر المادية والبشرية الفظيعة، بالتزامن مع الأحوال الجوية الشديدة".

وأضاف: "إننا في حركة حماس إذ نتقدم لسيادتكم بالتعزية والمواساة، لنعلن عن كامل تضامننا ووقوفنا ووقوف شعبنا الفلسطيني بجانبكم وجانب الشعب السوري الشقيق، الذي عبر عن أصالته العروبية والإسلامية بوقوفه ودعمه الدائم والمستمر لشعبنا في الماضي والحاضر".

وأعرب عن أمله من كل الهيئات والجهات الإغاثية والدولية للمبادرة العاجلة وتقديم المساعدة اللازمة، لإغاثة وإنقاذ المكلومين والتخفيف من آثار الزلزال، وبعث من خلال سيادة الرئيس إلى أسر الضحايا والجرحى والمصابين، وإلى الشعب السوري عامة أصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلًا الله تعالى أن يعينهم على تجاوز هذه الكارثة والحدّ من آثارها، وأن يرحم الضحايا، ويعجل بشفاء الجرحى والمصابين، وإنقاذ المفقودين، وأن يحفظ سوريا وأهلها ويسلمها من كل سوء ومكروه.