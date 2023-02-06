بيروت: لقاء قيادي بين "فتح" والجبهة الشعبية

بيروت/سما/

استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، في مقر السفارة، اليوم الإثنين، نائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين جميل مزهر، على رأس وفد قيادي ضم عضوي المكتب السياسي للجبهة مروان عبد العال، وعمر مراد، وعضو اللجنة المركزية للجبهة إياد عوض الله، وعضو مكتب العلاقات الوطنية عبد الكريم الشرقي.

وحضر اللقاء أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات، وعضو المجلس الثوري آمنة جبريل، وأعضاء قيادة حركة "فتح" في لبنان حسين فياض، ومنذر حمزة، وغسان عبد الغني.

وأكد المجتمعون على دعوة الرئيس إلى الالتقاء على رؤية وطنية فلسطينية شاملة وتعزيز التفاهم والتواصل، وصولا إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة، للتصدي ومواجهة العدوان الإسرائيلي بوحدة وفعل نضالي ينصهر بها الكل الفلسطيني تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده.

وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما تشهده من اعتداءات مستمرة واقتحامات يومية، خاصة في مدينة القدس، وعمليات قتل ممنهجة بحق أبناء شعبنا، واعتداءات وممارسات المستوطنين المحميين من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحيا المجتمعون صمود أبناء شعبنا ومقاومتهم الشعبية الباسلة للمحتل الإسرائيلي في مختلف مواقع المواجهة، مقدرين عاليا بسالتهم ووحدتهم الوطنية الفلسطينية وتصديهم للمشروع الصهيوني، ودحر كافة محاولاته التي تستهدف قضيتنا ومشروعنا الوطني في العودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.