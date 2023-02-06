  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: 5 عائلات فلسطينية تحت الأنقاض في الشمال السوري

الإثنين 06 فبراير 2023 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 5 عائلات فلسطينية تحت الأنقاض في الشمال السوري



رام الله/سما/

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د أحمد الديك ان خمس عائلات فلسطينية تحت الانقاض في الشمال السوري تواجه  مخاطر الوفاة .

 واضاف: " ان جهود سفارتي دولة فلسطين لدى تركيا و سوريا متواصلة لتقديم كل عون مستطاع لابناء شعبنا بالتعاون مع السلطات المختصة في البلدين الشقيقين.

وأشر إلى أنه تم التواصل مع 6 طلبة فلسطينيين ممن تضررت منازلهم وارشادهم  بضرورة التوجه لمراكز الايواء التركية .

واكد السفير الديك ان عدد الذين تم انقاذهم في الشمال السوري بلغ ١٥ مواطنا بعضهم مصاب بشكل خفيف او اصابات متوسطة، بالاضافة الى ٦ حالات في العناية المركزة.

#الخارجية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال ينشر تحقيقاته في إطلاق الصواريخ الاعتراضية بسماء غزة

صور: ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا إلى 1785 شخصا

أسعار صرف العملات

أول تعليق من هنية على جريمة الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا ..

وفيات بصفوف فلسطينيي مخيمات سوريا جراء الزلازل .. ماذا عن جاليتنا في تركيا ؟

صحيفة عبرية: نتنياهو ناقش مع ملك الأردن تدشين خط سكك حديدية من حيفا إلى السعودية

هل حقا طلبت سوريا المساعدة من "إسرائيل" في أعقاب الزلزال؟

الأخبار الرئيسية

اشتية 1.jfif-c772e033-cb5e-4cfa-9a19-282dae715bc4

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات خلال جلسته الأسبوعية

picschool1

التعليم بغزة: تعطيل الدراسة غداً الثلاثاء

photo_2023-02-06_14-12-15

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال فى تركيا وسوريا إلى أكثر من 2400 قتيل (صور وفيديوهات)

photo_2023-02-06_14-18-36

هل حقا طلبت سوريا المساعدة من "إسرائيل" في أعقاب الزلزال؟

photo_2023-02-06_14-00-31

بن غفير من غلاف غزة: الرد على حماس يجب أن يكون متكاملا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم