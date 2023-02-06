الخارجية: 5 عائلات فلسطينية تحت الأنقاض في الشمال السوري

رام الله/سما/

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د أحمد الديك ان خمس عائلات فلسطينية تحت الانقاض في الشمال السوري تواجه مخاطر الوفاة .

واضاف: " ان جهود سفارتي دولة فلسطين لدى تركيا و سوريا متواصلة لتقديم كل عون مستطاع لابناء شعبنا بالتعاون مع السلطات المختصة في البلدين الشقيقين.

وأشر إلى أنه تم التواصل مع 6 طلبة فلسطينيين ممن تضررت منازلهم وارشادهم بضرورة التوجه لمراكز الايواء التركية .

واكد السفير الديك ان عدد الذين تم انقاذهم في الشمال السوري بلغ ١٥ مواطنا بعضهم مصاب بشكل خفيف او اصابات متوسطة، بالاضافة الى ٦ حالات في العناية المركزة.