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السفير الرفاعي: الهلال الأحمر الفلسطيني أقام مراكز إيواء لسكان مخيم النيرب والقرى المجاورة

الإثنين 06 فبراير 2023 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الرفاعي: الهلال الأحمر الفلسطيني أقام مراكز إيواء لسكان مخيم النيرب والقرى المجاورة



دمشق/سما/

 قال سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية السورية سمير الرفاعي إن الهلال الأحمر الفلسطيني نصب خياما في محيط مخيم النيرب القريب من حلب، كمراكز إيواء لسكان المخيم وأهالي القرى المجاورة، ممن تصدعت منازلهم جراء الزلزال وهناك مخاطر من انهيارها.

وأضاف السفير الرفاعي ان فريقا طبيا من الهلال يقوم بتقديم الخدمات اللازمة في مراكز الإيواء.

وأشار إلى أن إجمالي الناجين من أبناء شعبنا من تحت أنقاض مبنيين مدمرين في مخيم الرمل بسوريا وصل إلى 21 شخصا، من بينهم 6 مصابين أدخلوا العناية المركزة، بينما وصفت حالة 15 مصابا بالطفيفة إلى متوسطة.

وكان السفير الرفاعي أعلن وفاة 8 من أبناء شعبنا بينهم 3 أطفال، نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا.

#سوريا

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