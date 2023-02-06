الخارجية توجه مناشدة للطلبة والجاليات بشأن زلزال تركيا وسوريا

رام الله/سما/

ناشدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الإثنين 6 فبراير 2023، الطلبة والجاليات الفلسطينية، الالتزام بتعليمات السلطات المحلية في مناطق الزلازل في كل من تركيا وسوريا.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية عبر فيس بوك: "ناشد السفير احمد الديك جميع الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات التركية وابناء الجالية الفلسطينية في كل من تركيا وسوريا بضرورة الالتزام بتوجيهات وتعليمات السلطات المحلية في كلا البلدين خاصة في المناطق الني تقع ضمن دائرة الزلازل وبالذات الطلبة والمواطنين التي تضررت منازلهم او اماكن اقامتهم".

وأكد البيان، على ضرورة المبادرة بالاتصال مع سفارتي دولة فلسطين في كل من انقرة ودمشق لطلب اي مساعدة او استفسار او توجيه".