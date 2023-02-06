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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال فى تركيا وسوريا إلى أكثر من 2200 قتيل

الإثنين 06 فبراير 2023 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال فى تركيا وسوريا إلى أكثر من 2200 قتيل



وكالات/سما/

ارتفع إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا إلى أكثر من 2200 جراء أقوى زلزال تشهده المنطقة اليوم الاثنين منذ ما يقرب من قرن.

وقالت خدمات الطوارئ التركية إن 1498 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة ، بالإضافة إلى 783 حالة وفاة مؤكدة أخرى في سوريا، مما يرفع عدد القتلى إلى 2281، وفق  "أ ف ب".

في حين أوضح معاون وزير الصحة السوري أحمد ضميرية لوكالة "سانا" قائلا: "ارتفاع عدد ضحايا الزلزال (في سوريا) إلى 461 وفاة و1326 إصابة".

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 فجر اليوم مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال

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