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الزلزال يهز الليرة التركية

الإثنين 06 فبراير 2023 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزلزال يهز الليرة التركية



وكالات/سما/

سجلت الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا، في تعاملات اليوم الاثنين، كذلك تراجعت بورصة اسطنبول، إذ زاد الزلزال القوي من الضغوطات على العملة التركية.

وبحلول الساعة 16:05 بتوقيت موسكو، سجلت العملة التركية 18.8297 ليرة للدولار، وقبل ذلك من التداولات بلغت العملة 18.8355 ليرة للدولار، وهو انخفاض قياسي للعملة التركية.

منحى تداول الليرة التركية أمام الدولار في تعاملات 6 فبراير 2023
 

كما تراجع مؤشر بورصة اسطنبول الرئيسي Borsa Istanbul 100 Index بنسبة 4.30% إلى 4782.95 نقطة.

ويتوقع أن يتسبب الزالزال، الذي ضرب تركيا اليوم، في زيادة حدة الأعباء الاقتصادية على البلاد خلال الفترة المقبلة.

وتعرضت مناطق من تركيا وسوريا لزلزل قوي صباح اليوم خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى ودمارا في الأبنية السكنية والبنية التحتية.

 

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "زلزال مرعش يعد أكبر كارثة عاشتها تركيا منذ زلزال أرزينجان عام 1939".

كذلك جاءت خسائر العملة التركية بعد أن تعرضت عملات الأسواق الناشئة لضغوط كبيرة بعد أن صعود الدولار يوم الجمعة الماضي في أعقاب تقرير وظائف قوي في الولايات المتحدة.

#تركيا #زلزال #الليرة التركية

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