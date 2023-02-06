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عالم توقع حدوث الزلزال في تركيا وسوريا قبل وقوعه بـ3 أيام

الإثنين 06 فبراير 2023 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
عالم توقع حدوث الزلزال في تركيا وسوريا قبل وقوعه بـ3 أيام



وكالات/سما/

تنبأ عالم زلازل هولندي بحدوث هزة أرضية قوية في تركيا، مؤكدًا أن الهزة ستصيب تركيا وسوريا والأردن ولبنان.


و"غرّد" فرانك هوغربيتس، على صفحته الخاصة على تويتر، في 3 فبراير/شباط، محذرًا من وقوع هزة قوية في تلك المنطقة.


وعادت تغريدته إلى الضوء، اليوم الاثنين 6 فبراير، بعد حدوث زلزال ضرب تركيا وتأثرت به سوريا، لتنال العديد من التعليقات التي تساءلت حول تمكنه من التنبؤ بوقوعه قبل حدوثه.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة، ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمالي وشمال غربي سوريا، فجر اليوم، موقعاً مئات القتلى وآلاف المصابين، ودماراً في البنية التحتية.

#زلزال تركيا سوريا

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