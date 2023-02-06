بن غفير من غلاف غزة: الرد على حماس يجب أن يكون متكاملا

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، ان الرد على حماس يجب أن يكون متكاملا حيث مقابل كل صاروخ يطلق من غزة يجب أن نرد بـ50 صاروخاً هناك.

جاء ذلك خلال جولة قام بها بن غفير، اليوم الاثنين، في مستوطنة شلوميت في المجلس الإقليمي أشكول بغلاف غزة مع أعضاء حزبه.

وقال: "بالأمس وافقنا على مستوطنات جديدة في غلاف غزة، لكن الرد على حماس يجب أن يكون متكاملا، مقابل كل صاروخ يطلق من غزة، بجب أن نرد بـ 50 صاروخًا هناك.

وأضاف: "هذا هو تصوري وآمل أن تقوم الحكومة بتنفيذه، أنا متفائل وأعتقد أن هذا سيحدث"