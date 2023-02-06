"الإعلامي الحكومي" بغزّة يوجّه نصائح مهمة حال حدوث هزة أرضية

غزة/سما/

نشر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عدداً من النصائح للمواطنين في حال حدوث هزة أرضية، داعياً إلى الالتزام بها.

وفيما يلي النصائح كما نشرها المكتب:

1- إذا كنت بالمنزل؛ فحاول الاحتماء تحت أي جسم صلب مثل كشفات الأعمدة أو الأبواب أو الطاولات واضعاً يديك على رأسك.

2- إذا كنت بالخارج؛ فابتعد قدر المستطاع عن البنايات والأشياء القابلة للسقوط من علو، وانخفض على ركبتيك، واحمِ رأسك بيديك.

3- حال مشاهدتك لأي انهيار أو حريق؛ فاتصل فوراً بالرقم الوطني 109 ولا تحاول التدخل.

4- وتذكّر دائماً؛ الحفاظ على الهدوء وأكثر من ذكر الله ليطمئن قلبك.



وختم المكتب الإعلامي الحكومي نصائحه بالقول: "حفظكم الله وسلمكم من كل مكروه".





