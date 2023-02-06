عدد المواليد والوفيات في قطاع غزة خلال الشهر الماضي

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني، أن قطاع غزة سجَّل خلال يناير/ كانون ثاني، 4 آلاف و500 مواليد جدد بالإضافة إلى 373 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ ألفين و279 مولوداً بنسبة تقدر بـ 50.65%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 49.35% بواقع ألفين و221 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت ألف و705 مواليد جدد؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 811 مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر 846 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 602 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 536 مولوداً جديداً.

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 373 حالة وفاة خلال هذه الفترة، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 202 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 54.15%، مقابل 171 وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 45.84%.