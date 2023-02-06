رغم أوامر بن غفير.. نتنياهو يوعز بتأجيل عملية هدم بناية سكنية في القدس المحتلة

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائلية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز بتأجيل عملية هدم مبنى سكني كبير في شرقي القدس المحتلة يضم 100 فلسطيني.

ووفق قناة كان العبرية فإن نتنياهو قرر تأجيل عملية الهدم للبناية الواقعة في حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب الأقصى إلى وقت غير معلوم.

وأمر الوزير المتطرف إيتامار بن غفير، مساء أمس، بتنفيذ عملية الهدم يوم غد الثلاثاء، إلا أنه تقرر تأجيلها بإيعاز من نتنياهو.

وأبدى مسؤولون أمنيون إسرائيليون أمس عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا إلى تصعيد في القدس المحتلة.