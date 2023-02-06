  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

رغم أوامر بن غفير.. نتنياهو يوعز بتأجيل عملية هدم بناية سكنية في القدس المحتلة

الإثنين 06 فبراير 2023 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
رغم أوامر بن غفير.. نتنياهو يوعز بتأجيل عملية هدم بناية سكنية في القدس المحتلة



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائلية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز بتأجيل عملية هدم مبنى سكني كبير في شرقي القدس المحتلة يضم 100 فلسطيني.

ووفق قناة كان العبرية فإن نتنياهو قرر تأجيل عملية الهدم للبناية الواقعة في حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب الأقصى إلى وقت غير معلوم.

وأمر الوزير المتطرف إيتامار بن غفير، مساء أمس، بتنفيذ عملية الهدم يوم غد الثلاثاء، إلا أنه تقرر تأجيلها بإيعاز من نتنياهو.

وأبدى مسؤولون أمنيون إسرائيليون أمس عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا إلى تصعيد في القدس المحتلة.

#نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال ينشر تحقيقاته في إطلاق الصواريخ الاعتراضية بسماء غزة

صحيفة عبرية: نتنياهو يرفض طلبا لملك الأردن

صور: ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا إلى 1785 شخصا

كتيبة مخيم عقبة جبر تعلن بدء أيام الغضب

أول تعليق من هنية على جريمة الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا ..

أسعار صرف العملات

وفيات بصفوف فلسطينيي مخيمات سوريا جراء الزلازل .. ماذا عن جاليتنا في تركيا ؟

الأخبار الرئيسية

المالكي: نتوقع الحصول على اعتراف 9 دول جديدة باستقلال دولة فلسطين

هزة أرضية ارتدادية تضرب مناطق متفرقة من الضفة الغربية والداخل المحتل

بينهم شقيقان.. الكشف عن اسماء شهداء أريحا وهذا ما جاء في بيان لجيش الاحتلال ..

image_processing20230206-291924-xummvs

اعتقال قيادي في "حماس".. الاحتلال يعلن عن اغتياله 5 مقاومين في أريحا

1

صور: ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا إلى 1785 شخصا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم