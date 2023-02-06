  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي: نتوقع الحصول على اعتراف 9 دول جديدة باستقلال دولة فلسطين

الإثنين 06 فبراير 2023 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي: نتوقع الحصول على اعتراف 9 دول جديدة باستقلال دولة فلسطين



رام الله/سما/

صرح وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بأن الحكومة الفلسطينية تتوقع اعتراف 9 دول جديدة، باستقلال دولة فلسطين خلال العام 2023.

وأضاف المالكي في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية، "الاعتراف باستقلال دولة فلسطين مسألة مستمرة، ونحن نوليها اهتماما عاليا، ونسعى ليصبح عدد الدول التي تعرف باستقلال دولتنا إلى 155 دولة، ونتوقع الحصول على اعتراف 9 دول جديدة، خلال العام الجاري".

وأشار المالكي، إلى أنه سيزور دولة إفريقية، لم يحددها في غضون أسبوعين، وأنه يتوقع الحصول على اعترافها باستقلال دولة فلسطين.

وأوضح أن وزارة الخارجية الفلسطينية، تعمل بالتنسيق مع إحدى دول أمريكا اللاتينية، إضافة إلى 7 وربما 8 دول أوروبية أخرى، للحصول على اعترافها، باستقلال دولة فلسطين.

وأكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس مرارا، أن الاعتراف باستقلال دولة فلسطين، يعتبر مفتاح السلام في الشرق الأوسط، وفي العالم أجمع.

يشار إلى أن دولة فلسطين حصلت على اعتراف 138 دولة باستقلالها حتى اللحظة.

#رياض المالكي

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال ينشر تحقيقاته في إطلاق الصواريخ الاعتراضية بسماء غزة

صحيفة عبرية: نتنياهو يرفض طلبا لملك الأردن

صور: ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا إلى 1785 شخصا

زاخاروفا تعلق بثلاث كلمات على تصريحات بينيت: وشهد شاهد من أهله

كتيبة مخيم عقبة جبر تعلن بدء أيام الغضب

مصر.. مرض خطير يودي بحياة أحد أبرز رجالات السيسي!

أول تعليق من هنية على جريمة الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا ..

الأخبار الرئيسية

رغم أوامر بن غفير.. نتنياهو يوعز بتأجيل عملية هدم بناية سكنية في القدس المحتلة

هزة أرضية ارتدادية تضرب مناطق متفرقة من الضفة الغربية والداخل المحتل

بينهم شقيقان.. الكشف عن اسماء شهداء أريحا وهذا ما جاء في بيان لجيش الاحتلال ..

image_processing20230206-291924-xummvs

اعتقال قيادي في "حماس".. الاحتلال يعلن عن اغتياله 5 مقاومين في أريحا

1

صور: ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا إلى 1785 شخصا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم