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المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يدين جريمة الاحتلال في مخيم عقبة جبر

الإثنين 06 فبراير 2023 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يدين جريمة الاحتلال في مخيم عقبة جبر



القدس المحتلة/سما/

أدانت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، الجريمة البشعة والنكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا والأغوار.

وقالت الأمانة العامة في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين: إن الجريمة الجديدة التي أدت إلى استشهاد خمسة مواطنين، وإصابة غيرهم بجروح من بينها إصابات خطيرة، تأتي في سياق الحرب الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال على شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف زرع الخوف والرعب وفرض الاستسلام عليه، والقبول بالإملاءات والحقائق التي تفرضها على الأرض.

وأضافت أن كل هذه الإجراءات لن تجبر شعبنا على التنازل عن حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعت، المجتمع الدولي، والولايات المتحدة إلى القيام بواجباتها والتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية على يد آخر احتلال في العالم، وتوفير حماية دولية له، محمّلة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد.

#المؤتمر الوطني الشعبي

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