  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يعلن إرسال مساعدات إلى سوريا وتركيا في أعقاب الزلزال

الإثنين 06 فبراير 2023 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعلن إرسال مساعدات إلى سوريا وتركيا في أعقاب الزلزال



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تستعد لإرسال مساعدات إلى كل من تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر، الذي ضرب البلدين وهزت ارتداداته منطقة شرق المتوسط.

وقال نتنياهو: "بناء على طلب الحكومة التركية، وجهت إرسال فرق بحث وإنقاذ وفرق طبية"، مضيفا: "تم تلقي طلب أيضا للقيام بذلك لعدد كبير من المصابين في الزلزال في سوريا. وبالتالي فقد أصدرت تعليماتي للقيام بذلك".

وكتب المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان على "تويتر": "إسرائيل سترسل مساعدات إنسانية وإغاثية إلى تركيا جراء وقوع الزلزال العنيف فيها. هذه المساعدات ترسل أيضا لمساعدة أهالي الضحايا والمحتاجين والمنكوبين في سوريا".

ولقي أكثر من 1785 شخصا مصرعهم، وأصيب المئات، اليوم الإثنين، جراء زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا، بقوة بلغت 7.8 درجة.

ووفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة السورية، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى 771 وفاة، و1508 إصابات في اللاذقية، وحلب، وحماة، وطرطوس، في حصيلة غير نهائية.

وأعلنت الوزارة أن كل المنشآت الصحية العامة والخاصة في حالة استنفار مستمر في جميع المحافظات.

فيما أعلن نائب الرئيس التركي، عن مصرع 1014 شخصًا، وإصابة 2323، وانهيار أكثر من 1700 مبنى جراء الزلزال.

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال ينشر تحقيقاته في إطلاق الصواريخ الاعتراضية بسماء غزة

صحيفة عبرية: نتنياهو يرفض طلبا لملك الأردن

صور: ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا إلى 1785 شخصا

زاخاروفا تعلق بثلاث كلمات على تصريحات بينيت: وشهد شاهد من أهله

كتيبة مخيم عقبة جبر تعلن بدء أيام الغضب

مصر.. مرض خطير يودي بحياة أحد أبرز رجالات السيسي!

أول تعليق من هنية على جريمة الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا ..

الأخبار الرئيسية

رغم أوامر بن غفير.. نتنياهو يوعز بتأجيل عملية هدم بناية سكنية في القدس المحتلة

المالكي: نتوقع الحصول على اعتراف 9 دول جديدة باستقلال دولة فلسطين

هزة أرضية ارتدادية تضرب مناطق متفرقة من الضفة الغربية والداخل المحتل

بينهم شقيقان.. الكشف عن اسماء شهداء أريحا وهذا ما جاء في بيان لجيش الاحتلال ..

image_processing20230206-291924-xummvs

اعتقال قيادي في "حماس".. الاحتلال يعلن عن اغتياله 5 مقاومين في أريحا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم