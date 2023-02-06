نتنياهو يعلن إرسال مساعدات إلى سوريا وتركيا في أعقاب الزلزال

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تستعد لإرسال مساعدات إلى كل من تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر، الذي ضرب البلدين وهزت ارتداداته منطقة شرق المتوسط.

وقال نتنياهو: "بناء على طلب الحكومة التركية، وجهت إرسال فرق بحث وإنقاذ وفرق طبية"، مضيفا: "تم تلقي طلب أيضا للقيام بذلك لعدد كبير من المصابين في الزلزال في سوريا. وبالتالي فقد أصدرت تعليماتي للقيام بذلك".

وكتب المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان على "تويتر": "إسرائيل سترسل مساعدات إنسانية وإغاثية إلى تركيا جراء وقوع الزلزال العنيف فيها. هذه المساعدات ترسل أيضا لمساعدة أهالي الضحايا والمحتاجين والمنكوبين في سوريا".

ولقي أكثر من 1785 شخصا مصرعهم، وأصيب المئات، اليوم الإثنين، جراء زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا، بقوة بلغت 7.8 درجة.

ووفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة السورية، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى 771 وفاة، و1508 إصابات في اللاذقية، وحلب، وحماة، وطرطوس، في حصيلة غير نهائية.

وأعلنت الوزارة أن كل المنشآت الصحية العامة والخاصة في حالة استنفار مستمر في جميع المحافظات.

فيما أعلن نائب الرئيس التركي، عن مصرع 1014 شخصًا، وإصابة 2323، وانهيار أكثر من 1700 مبنى جراء الزلزال.