"التعاون الإسلامي" تدين تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية

جدة / سما /

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عقبة جبر في أريحا، والتي أسفرت عن استشهاد خمسة مواطنين، إضافة إلى فرض الحصار على مدينة أريحا، وإصابة العديد من المواطنين الفلسطينيين.

وحمّلت المنظمة في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار سياساته القائمة على الاستيطان الاستعماري، والقتل العمد، وهدم المنازل في القدس الشرقية المحتلة، وتهجير سكانها، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

ودعت المجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم اليومية ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.