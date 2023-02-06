  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهلال الاحمر يفتتح اقسام جديدة في مشفى القدس بغزة

الإثنين 06 فبراير 2023 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

افتتح اليوم الدكتور يونس الخطيب، رئيس جمعية الهلال الاحمر ، برفقة المحافظ ابراهيم ابو النجا، محافظ غزة، وعدد من الشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وممثلي عن الفصائل الوطنية، وشخصيات اعتبارية، وحدتي غسيل الكلى، والمناظير، وقسم العيادات التخصصية الجديدة في مستشفى القدس، بمحافظة غزة، والذي من المقرر أن تساند القطاع الصحي في المحافظات الجنوبية، بقدرات طبية واسعة، وتجهيزات طبية حديثة.

وأكد الدكتور يونس الخطيب على أهمية هذه الأقسام الجديدة في رفع مستوى الخدمة الطبية النوعية، ومساهمتها في التخفيف من معاناة المرضى، وذلك ضمن الدور الانساني والوطني الذي تقوم به الجمعية، منذ نشأتها، مشيرا الى دور هذه الأقسام الطبية في تلبية احتياجات المرضى، لما تحتويه من معدات وأجهزة طبية حديثة، تساهم في تقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه.
واضاف:" بان هذا يأتي ضمن دور الجمعية لإنقاذ الأرواح سواء في الوطن والشتات، كما حدث صباح اليوم من ارتقاء شهداء في أريحا، وما ترتب عليه من تدخل للجمعية، بالإضافة لتنسيقنا مع كلا من الهلال الأحمر التركي، والهلال الأحمر السوري ووضع كافة امكانياتنا تحت تصرفهم لإنقاذ الأرواح هناك جراء الزلال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا صباح اليوم".

#الهلال الاحمر

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال ينشر تحقيقاته في إطلاق الصواريخ الاعتراضية بسماء غزة

صحيفة عبرية: نتنياهو يرفض طلبا لملك الأردن

صور : أكثر من 1500 قتيل وآلاف المصابين بزلزالين ضربا تركيا وسورية

زاخاروفا تعلق بثلاث كلمات على تصريحات بينيت: وشهد شاهد من أهله

كتيبة مخيم عقبة جبر تعلن بدء أيام الغضب

مصر.. مرض خطير يودي بحياة أحد أبرز رجالات السيسي!

أول تعليق من هنية على جريمة الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا ..

الأخبار الرئيسية

هزة أرضية ارتدادية تضرب مناطق متفرقة من الضفة الغربية والداخل المحتل

بينهم شقيقان.. الكشف عن اسماء شهداء أريحا وهذا ما جاء في بيان لجيش الاحتلال ..

image_processing20230206-291924-xummvs

اعتقال قيادي في "حماس".. الاحتلال يعلن عن اغتياله 5 مقاومين في أريحا

1

صور : أكثر من 1500 قتيل وآلاف المصابين بزلزالين ضربا تركيا وسورية

جيش الاحتلال ينشر تحقيقاته في إطلاق الصواريخ الاعتراضية بسماء غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم