الهلال الاحمر يفتتح اقسام جديدة في مشفى القدس بغزة

غزة / سما /

افتتح اليوم الدكتور يونس الخطيب، رئيس جمعية الهلال الاحمر ، برفقة المحافظ ابراهيم ابو النجا، محافظ غزة، وعدد من الشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وممثلي عن الفصائل الوطنية، وشخصيات اعتبارية، وحدتي غسيل الكلى، والمناظير، وقسم العيادات التخصصية الجديدة في مستشفى القدس، بمحافظة غزة، والذي من المقرر أن تساند القطاع الصحي في المحافظات الجنوبية، بقدرات طبية واسعة، وتجهيزات طبية حديثة.



وأكد الدكتور يونس الخطيب على أهمية هذه الأقسام الجديدة في رفع مستوى الخدمة الطبية النوعية، ومساهمتها في التخفيف من معاناة المرضى، وذلك ضمن الدور الانساني والوطني الذي تقوم به الجمعية، منذ نشأتها، مشيرا الى دور هذه الأقسام الطبية في تلبية احتياجات المرضى، لما تحتويه من معدات وأجهزة طبية حديثة، تساهم في تقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه.

واضاف:" بان هذا يأتي ضمن دور الجمعية لإنقاذ الأرواح سواء في الوطن والشتات، كما حدث صباح اليوم من ارتقاء شهداء في أريحا، وما ترتب عليه من تدخل للجمعية، بالإضافة لتنسيقنا مع كلا من الهلال الأحمر التركي، والهلال الأحمر السوري ووضع كافة امكانياتنا تحت تصرفهم لإنقاذ الأرواح هناك جراء الزلال الذي ضرب تركيا وشمال سوريا صباح اليوم".