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بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء

الإثنين 06 فبراير 2023 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء



غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الثلاثاء 6 فبراير 2023.

وأشارت الهيئة، إلى أن السفر ليوم غدٍ الثلاثاء سيكون للحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (2023/5)، والحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/5).

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، منوهة إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، منوهة إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما شددت على ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

للاطلاع على كشف المسافرين: اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية: اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام: اضغط هنا

 
#معبر رفح #السفر

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