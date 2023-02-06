  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بيت لحم: وقفة إسناد ودعم للأسرى في سجون الاحتلال

الإثنين 06 فبراير 2023 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

شارك مواطنون وأهالي أسرى في محافظة بيت لحم، اليوم الإثنين، في وقفة إسناد ودعم للأسرى والأسيرات، الذين يتعرضون لهجمة شرسة واعتداء وحشي من قبل إدارة سجون الاحتلال.  

واحتشد المشاركون تلبية لدعوة القوى الوطنية، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، وجمعية الأسرى المحررين في محافظة بيت لحم، أمام مقر الصليب الأحمر، ورفعوا اليافطات الداعمة وصورًا للأسرى.  

وقال مدير عام نادي الأسير في بيت لحم عبد الله الزغاري، إن أسرانا وأسيراتنا يتعرضون إلى سلسلة من الجرائم اليومية، وأن الهجوم الأخير على أسيراتنا في سجن الدامون صورة أخرى من الانتهاكات اليومية.  

وأشار إلى أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ 600 أسير منهم 29 مريضًا بالسرطان، وهناك إهمال طبي متعمد بحقهم.  

بدورها، أكدت أحلام الوحش في كلمة باسم لجان المرأة، الوقوف إلى جانب أسرانا في سجون الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الإنسانية بالتدخل لوقف الانتهاكات اليومية بحقهم.  

ودعا حسين رحال في كلمة باسم القوى الوطنية، إلى توسيع الفعاليات والوقفات الإسنادية الداعمة لحقوق الأسرى، والوقوف إلى جانب أسرهم.

#بيت لحم #الأسرى #سجون الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال ينشر تحقيقاته في إطلاق الصواريخ الاعتراضية بسماء غزة

صحيفة عبرية: نتنياهو يرفض طلبا لملك الأردن

صور : أكثر من 1500 قتيل وآلاف المصابين بزلزالين ضربا تركيا وسورية

زاخاروفا تعلق بثلاث كلمات على تصريحات بينيت: وشهد شاهد من أهله

كتيبة مخيم عقبة جبر تعلن بدء أيام الغضب

مصر.. مرض خطير يودي بحياة أحد أبرز رجالات السيسي!

أول تعليق من هنية على جريمة الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا ..

الأخبار الرئيسية

هزة أرضية ارتدادية تضرب مناطق متفرقة من الضفة الغربية والداخل المحتل

بينهم شقيقان.. الكشف عن اسماء شهداء أريحا وهذا ما جاء في بيان لجيش الاحتلال ..

image_processing20230206-291924-xummvs

اعتقال قيادي في "حماس".. الاحتلال يعلن عن اغتياله 5 مقاومين في أريحا

1

صور : أكثر من 1500 قتيل وآلاف المصابين بزلزالين ضربا تركيا وسورية

جيش الاحتلال ينشر تحقيقاته في إطلاق الصواريخ الاعتراضية بسماء غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم