بيت لحم: وقفة إسناد ودعم للأسرى في سجون الاحتلال

بيت لحم / سما /

شارك مواطنون وأهالي أسرى في محافظة بيت لحم، اليوم الإثنين، في وقفة إسناد ودعم للأسرى والأسيرات، الذين يتعرضون لهجمة شرسة واعتداء وحشي من قبل إدارة سجون الاحتلال.

واحتشد المشاركون تلبية لدعوة القوى الوطنية، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، وجمعية الأسرى المحررين في محافظة بيت لحم، أمام مقر الصليب الأحمر، ورفعوا اليافطات الداعمة وصورًا للأسرى.

وقال مدير عام نادي الأسير في بيت لحم عبد الله الزغاري، إن أسرانا وأسيراتنا يتعرضون إلى سلسلة من الجرائم اليومية، وأن الهجوم الأخير على أسيراتنا في سجن الدامون صورة أخرى من الانتهاكات اليومية.

وأشار إلى أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ 600 أسير منهم 29 مريضًا بالسرطان، وهناك إهمال طبي متعمد بحقهم.

بدورها، أكدت أحلام الوحش في كلمة باسم لجان المرأة، الوقوف إلى جانب أسرانا في سجون الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الإنسانية بالتدخل لوقف الانتهاكات اليومية بحقهم.

ودعا حسين رحال في كلمة باسم القوى الوطنية، إلى توسيع الفعاليات والوقفات الإسنادية الداعمة لحقوق الأسرى، والوقوف إلى جانب أسرهم.