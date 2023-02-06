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تزوَّجها عرفيًّا ودفنها سرًّا.. تفاصيل أبشع جريمة قتل في الأقصر

الإثنين 06 فبراير 2023 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
تزوَّجها عرفيًّا ودفنها سرًّا.. تفاصيل أبشع جريمة قتل في الأقصر



وكالات / سما /

جريمة قتل بشعة، شهدها نجع المطاعية التابع لمركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، بعدما أقدم شاب على قتل زوجته ودفنها.

ونجح رجال مباحث قسم شرطة البياضية بمحافظة الأقصر، فى كشف غموض تغيُّب فتاة فى العقد الثانى من العمر..

تلقى مدير أمن الأقصر اللواء هشام عبد الغفار، إخطارا بالقبض على “ج. أ” 23 سنة مقيم بنجع المطاعية التابع لمركز ومدينة البياضية.

أسفرت تحريات البحث عن الفتاة، عن قيام المتهم عقب الزواج منها عرفيا بقتلها ودفنها بجبانة الساحة الرضوانية بمساعدة 2 من أصدقائه.

واعترف المتهم قائلا إنه تزوج المجنى عليها عرفيا بعد ضغط أهلها وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمبالغ مالية كبيرة لكي تظل معه، لكنه قتلها في المنزل ودفنها في جبانة الساحة الرضوانية ليلا بمساعدة 2 من أصدقائه.

وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات والتى أمرت باستخراج الجثة من القبر لتوقيع كشف الطب الشرعي عليها لمعرفة أسباب الوفاة.

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