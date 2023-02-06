اكتشاف مرعب داخل حقيبة في مطار أمريكي

وكالات / سما /

اكتشف مسئولو الجمارك والمتخصصون في حماية الحدود في مطار ديترويت متروبوليتان اكتشافًا غريبًا داخل حقيبة غير مراقبة الأسبوع الماضي.

كشف الفحص الروتيني للحقيبة بالأشعة السينية عن صورة "جسم على شكل جمجمة" في البداية.

لكن الفحص الذي أجرته إدارة الأسماك والحياة البرية أكد أنه كان جمجمة لـ دلفين صغير.

بعد هذا الاكتشاف الصادم، قالت الجمارك ودوريات الحدود الأمريكية في بيان إن الحقيبة ضاعت عن غير قصد من مالكها قبل وصولها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الوكالة في البيان "بعد إجراء مزيد من الفحص من قبل مكتب الجمارك وحماية الحدود ومسؤولي خدمات الأسماك والحياة البرية في الولايات المتحدة، تبين أن الجمجمة كانت من دولفين صغير."

وقالت التقارير إن الجمجمة تم تسليمها في وقت لاحق إلى مفتشي مصلحة الأسماك والحياة البرية الأمريكية لمزيد من التحقيق.

قال مدير منطقة المساعدة روبرت لاركين في بيان صحفي: "يُحظر حيازة عناصر الحياة البرية، لا سيما تلك الخاصة بالحيوانات المحمية. إننا نأخذ تهريب الحياة البرية على محمل الجد ونعمل عن كثب مع شركائنا الفيدراليين في خدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية".