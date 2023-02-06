مايكروسوفت تتوسع فى الذكاء الاصطناعي وتتيح Teams Premium على نطاق واسع

وكالات / سما /

أعلنت مايكروسوفت أن Teams Premium أصبح متاح على نطاق واسع، ذلك في أعقاب الأخبار التي تفيد بأن مايكروسوفت تستثمر بمليارات الدولارات في OpenAI ، تعمل على دمج تقنية الشركة في المزيد من منتجاتها وخدماتها.

تتميز الخدمة بنماذج لغوية كبيرة مدعومة من OpenAI's GPT-3.5 ، إلى جانب تقنيات أخرى موجهة نحو جعل الاجتماعات "أكثر ذكاءً وتخصيصًا وحماية" ، كما تقول مايكروسوفت.

يقدم Teams Premium فصولًا تم إنشاؤها بواسطة AI في PowerPoint Live و "علامات الخط الزمني المخصصة عند المغادرة والانضمام إلى اجتماع حسبما نقلت Engadget.

تتوفر حاليًا ترجمات مباشرة في التسميات التوضيحية.

في الأشهر المقبلة ، سيتمكن Teams Premium من إنشاء ملاحظات الاجتماع تلقائيًا باستخدام مساعدة GPT-3.5.

سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى اقتراحات عناصر العمل والمهام التي تم إنشاؤها بواسطة AI أيضًا.

من المحتمل أن تقوم مايكروسوفت بتوسيع ميزات Teams Premium AI بمرور الوقت.

قدمت الشركة سابقًا خدمة Azure OpenAI للمطورين، إلي جانب أداة لمساعدة المبتدئين في بناء تطبيقاتهم الخاصة وتطبيق تصميم رسوم يتم تشغيلهما بواسطة تقنية OpenAI.

وتبني مايكروسوفت تطبيق ChatGPT ، برنامج الدردشة الآلي الشهير بشكل مذهل لـ OpenAI ، فيما تنتشر أنباء أن جوجل تعمل على روبوت محادثة AI للبحث أيضًا.