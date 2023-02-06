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الخارجية: صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم

الإثنين 06 فبراير 2023 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الاقتحامات المتواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، والتي أدت إلى ارتقاء 5 شهداء في جريمة بشعة.

واستنكرت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، الحصار المتواصل على مدينة أريحا لليوم العاشر على التوالي، معتبرة إياه أبشع أشكال الجرائم والعقوبات الجماعية التي يدفع المواطنون الفلسطينيون المدنيون العزل ثمنًا باهظًا له، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.

وحمّلت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، معبّرة عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي على تلك العقوبات الجماعية الإسرائيلية التي تنتهك جميع القوانين والأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وتندرج في إطار تكريس نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة.

#وزارة الخارجية #المجتمع الدولي

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